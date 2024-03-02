Вибух у Єкатеринбурзі: розвідка повідомила, хто може бути причетний до інциденту

Вибух на підстанції в Єкатеринбурзі у ніч проти 2 березня

У деяких випадках вибухи на інфраструктурних об'єктах у Росії спричинені недбалістю працівників

Відповідальність за вибух, який стався у ніч проти 2 березня на електропідстанції «Калінінська» в російському місті Єкатеринбурзі, несе режим Путіна. Проти диктатури Кремля у такий радикальний спосіб протестують «небайдужі росіяни». Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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«На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму», – наголосив він.

У деяких випадках, вважає Юсов, вибухи на інфраструктурних об'єктах у Росії спричинені недбалістю працівників чи зношеністю ресурсів, але це також – відповідальність російської влади.

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«У них продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає у Росії, - це відповідальність влади Росії», – наголосив представник української військової розвідки.

Раніше повідомлялося, що у російському Єкатеринбурзі пролунав вибух на електропідстанції, яка забезпечує енергією три оборонні заводи окупантів.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня в російському Санкт-Петербурзі внаслідок, імовірно, падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

До слова, у ніч проти 1 березня Білгородську та Нижньогородську області РФ атакували дрони.