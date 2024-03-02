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У РФ стався вибух на електропідстанції, що живить оборонні заводи окупантів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У РФ стався вибух на електропідстанції, що живить оборонні заводи окупантів (відео)
Момент вибуху на електропідстанції «Калінінська» у Єкатеринбурзі
фото: скриншот відео

За неофіційною версією ЗМІ, на російській електропідстанції здетонувала вибухівка

У російському Єкатеринбурзі пролунав вибух на електропідстанції, яка забезпечує енергією три оборонні заводи окупантів. Про це пишуть російські ЗМІ.

Вибух пролунав приблизно опівночі 1 березня, біля пункту управління електропідстанції «Калінінська» на вулиці Шефській.

За даними Mash, ця електропідстанція живить три оборонні підприємства: МЗіК, «Турбомоторний» та «Уралмаш».

За неофіційною версією ЗМІ, вибух стався через саморобний вибуховий пристрій, який, імовірно, здетонував за таймером. За офіційними повідомленнями, вибух нібито був пов'язаний із неполадками на Калінінській підстанції. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

«Саму станцію обгороджено бетонним парканом, а вхід до неї – через контрольно-пропускний пункт. Зараз силовики з'ясовують, хто приніс саморобний вибуховий пристрій на територію», – пише Mash.

Зазначається, що заводи, які живить електропідстанція, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня в російському Санкт-Петербурзі внаслідок, імовірно, падіння уламків безпілотника пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

До слова, у ніч проти 1 березня Білгородську та Нижньогородську області РФ атакували дрони. 

Теги: вибух росія електроенергія завод

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