Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
Оборонне відомство РФ традиційно звинуватило в атаці «київський режим»
У ніч проти 1 березня Білгородську та Нижньогородську області РФ атакували дрони. Про це повідомляють міноборони РФ та росЗМІ.
Зазначається, що безпілотники нібито намагались атакувати оборонний завод імені Свердлова у Дзержинську Нижегородської області. Згідно з повідомленнями, російська РЕБ перехопила три безпілотники, що нібито летіли на завод.
«Чергові засоби ППО знищили український БПЛА над територією Білгородської області та три БПЛА перехоплено над територією Нижегородської області», – йдеться у повідомленні міноборони.
Очільник Дзержинська підтвердив, що над містом вночі нібито було збито три безпілотники.
«Жертв і руйнувань немає, заводи працюють штатно», – сказав він.
До відома, завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, зарядів для гірничорудної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт. Він також виробляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО та ін.
Нагадаємо, у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії вночі 1 березня було чути гучні вибухи.
До слова, Росія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту на Півдні та на Харківщині.
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