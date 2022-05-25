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    Ексгубернатор Єкатеринбурга заплатив штраф за коментар до допису Лаврова

    Ройзманов: &laquo;Я так і не зрозумів, і ніхто не зрозумів за що покарали&raquo;&nbsp; - Ексгубернатор Єкатеринбурга заплатив штраф за коментар до допису Лаврова
    Ройзманов: «Я так і не зрозумів, і ніхто не зрозумів за що покарали» 
    фото:svoboda.org

    Приводом для штрафу став його пост з нецензурним питанням до глави російського МЗС

    Колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзманов заплатив 85 тис. рублів штрафу за те, що прокоментував допис глави російського МЗС Сергія Лаврова у нецензурній формі. Ройзманова оштрафували на. за ст. 20.1.3 КпАП (неповага до влади). Про це повідомляє РБК.

    Приводом для штрафу став його пост з нецензурним питанням до слів глави російського МЗС, про те, що військова операція російських сил в Україні покликана завадити «безоглядному курсу» на повне домінування США разом із союзниками у світі. У протоколі йдеться, що у його питанні містилася «інформація, виражена в непристойній формі, яка ображає людську гідність та виражає неповагу до органів влади в РФ в особі міністра закордонних справ Сергія Лаврова».

    «Я так і не зрозумів, і ніхто не зрозумів за що покарали. Я досить зрозуміло виклав позицію і не відмовляюся від неї», – прокоментував справу Ройзман.

    Нагадаємо, Лавров нахамив журналісту у відповідь на прохання дати коментар. До слова, Україна збирає докази причетності Путіна та Лаврова до тяжких злочинів.

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    Теги: росія окупанти війна Сергій Лавров штраф Україна окупація #stoprussia
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    Ексгубернатор Єкатеринбурга заплатив штраф за коментар до допису Лаврова