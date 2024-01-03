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На війні в Україні загинув ексглава міліції Єкатеринбурга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На війні в Україні загинув ексглава міліції Єкатеринбурга
Ігоря Трифонова у 2022 році було засуддено до дев'яти з половиною років колонії у справах про хабар і незаконне зберігання зброї
фото з відкритих джерел

Трифонов поїхав воювати проти України наприкінці 2023 року

На війні в Україні загинув російський генерал Ігор Трифонов. Раніше він очолював міліцію Єкатеринбурга. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

«Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі Ігор Трифонов, якого 2022 року засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні», – йдеться в матеріалі.

Адвокат генерала Ольга Кезік заявила, що Трифонов довго домагався укладення контракту з Міноборони РФ, а виїхати на війну у нього вийшло наприкінці 2023 року.

Водночас адвокат додала, що поки не отримала офіційних документів, що підтверджують звільнення Трифонова.

Адвокат додала, що Трифонов хотів «перемогти». Дружина загиблого генерала дізналася про його смерть 2 січня.

Зазначимо, Ігор Трифонов очолював УМВС у Єкатеринбурзі з 2011 до 2017 року, після чого до 2019 року керував Головним управлінням МВС у Карачаєво-Черкесії.

У серпні 2022 року Трифонова визнали винним у незаконному зберіганні зброї та отриманні хабаря за порушення кримінальної справи щодо шахрайства з коштами банку «Кольцо Уралу».

У березні 2023 року вирок пом'якшили, а строк зменшили на два місяці - до дев'яти років і чотирьох місяців колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні загинув генерал-майор Володимир Завадський.

До слова, триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

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Теги: війна окупанти росія смерть

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