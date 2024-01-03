На війні в Україні загинув ексглава міліції Єкатеринбурга

Ігоря Трифонова у 2022 році було засуддено до дев'яти з половиною років колонії у справах про хабар і незаконне зберігання зброї

Трифонов поїхав воювати проти України наприкінці 2023 року

На війні в Україні загинув російський генерал Ігор Трифонов. Раніше він очолював міліцію Єкатеринбурга. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

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«Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі Ігор Трифонов, якого 2022 року засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні», – йдеться в матеріалі.

Адвокат генерала Ольга Кезік заявила, що Трифонов довго домагався укладення контракту з Міноборони РФ, а виїхати на війну у нього вийшло наприкінці 2023 року.

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Водночас адвокат додала, що поки не отримала офіційних документів, що підтверджують звільнення Трифонова.

Адвокат додала, що Трифонов хотів «перемогти». Дружина загиблого генерала дізналася про його смерть 2 січня.

Зазначимо, Ігор Трифонов очолював УМВС у Єкатеринбурзі з 2011 до 2017 року, після чого до 2019 року керував Головним управлінням МВС у Карачаєво-Черкесії.

У серпні 2022 року Трифонова визнали винним у незаконному зберіганні зброї та отриманні хабаря за порушення кримінальної справи щодо шахрайства з коштами банку «Кольцо Уралу».

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У березні 2023 року вирок пом'якшили, а строк зменшили на два місяці - до дев'яти років і чотирьох місяців колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні загинув генерал-майор Володимир Завадський.

До слова, триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.