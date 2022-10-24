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Вибух у Новій Каховці: у небо здіймається стовп диму (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Новій Каховці: у небо здіймається стовп диму (відео)
фото: скріншот відео

У місті спрацювала система протиповітряної оборони

Сьогодні вранці, 24 жовтня, в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що над одним із районів піднімається дим. Як повідомляють очевидці, у місті спрацювала система протиповітряної оборони, потім пролунали вибухи від «прильотів».

Нагадаємо, раніше повідомлялося,  що ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці.

Триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

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Теги: вибух Херсонщина відео Telegram

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