Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бєлгородській області вибухи, в одному з міст немає світла та води

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Бєлгородській області вибухи, в одному з міст немає світла та води
У Шебекіно вибухи і дим
фото з відкритих джерел

Російська влада повідомляє, що в Шебекіно поранено п'ятьох людей

У Шебекіно, що у Бєлгородській області, уранці 22 жовтня було чутно вибухи. Російські ЗМІ повідомляють, що обстріляли різні вулиці, торговий центр, а також магазин Fix Price.

У Бєлгородській області вибухи, в одному з міст немає світла та води фото 1

Жителі також пишуть, що у них немає світла та води.

Губернатор Білгородської області Гладков заявив, що наразі в Шебекіно поранено п'ятьох людей, зруйновано низку соціальних об'єктів.

Раніше у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків.

Як повідомлялося, у Бєлгородській області країни-агресорки РФ формують «народне ополчення» та зводять оборонні споруди під патронажем керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу. 

Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами і поквапився додати, що це сталося буцімто внаслідок обстрілу ЗСУ.

Читайте також: Кореспондентка The Times: Бєлгород пакує валізи і купує фанеру...

 

Теги: магазин влада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На кордоні з Україною росіяни дуже непокояться
Бояться ЗСУ? Бєлгородська область РФ готує укріплення під керівництвом «вагнерівців»
19 жовтня, 23:11
У Бєлгородській області пролунали вибухи на промисловому заводі (відео)
У Бєлгородській області пролунали вибухи на промисловому заводі (відео)
Вчора, 17:54
Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами
«Бавовна» у Бєлгороді: мешканці районів тікають до Москви
Вчора, 22:29

Соціум

У Бєлгородській області вибухи, в одному з міст немає світла та води
У Бєлгородській області вибухи, в одному з міст немає світла та води
Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу
Латвійська церква не хоче більше служити Кирилу
Українці та іранці протестували під посольством Ірану в Угорщині
Українці та іранці протестували під посольством Ірану в Угорщині
У Норвегії заарештовано ще одного росіянина з дроном
У Норвегії заарештовано ще одного росіянина з дроном
У Бєлгородській області пролунали вибухи на промисловому заводі (відео)
У Бєлгородській області пролунали вибухи на промисловому заводі (відео)
У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей
У Москві поліція затримала вчительку за відмову «зомбувати» дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні
28K
Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна
27K
«Чий Крим?». Митрополит Павло повернувся в Україну та потрапив у скандал
24K
Зеленський розгляне петицію щодо призначення головою СБУ лідера С14
12K
Розбійники з великої дороги, або «Сильно лодку раскачивать не будем»
11K
Заклики проти зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця

Новини

Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Сьогодні, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Сьогодні, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Вчора, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Вчора, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
20 жовтня, 07:27

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту