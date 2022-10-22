У Бєлгородській області вибухи, в одному з міст немає світла та води

У Шебекіно вибухи і дим

Російська влада повідомляє, що в Шебекіно поранено п'ятьох людей

У Шебекіно, що у Бєлгородській області, уранці 22 жовтня було чутно вибухи. Російські ЗМІ повідомляють, що обстріляли різні вулиці, торговий центр, а також магазин Fix Price.

Жителі також пишуть, що у них немає світла та води.

Губернатор Білгородської області Гладков заявив, що наразі в Шебекіно поранено п'ятьох людей, зруйновано низку соціальних об'єктів.

Раніше у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків.

Як повідомлялося, у Бєлгородській області країни-агресорки РФ формують «народне ополчення» та зводять оборонні споруди під патронажем керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері 19 жовтня сталося відключення трансформатора на підстанції «Південна» буцімто через перенапругу.

Днями губернатор Бєлгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами і поквапився додати, що це сталося буцімто внаслідок обстрілу ЗСУ.

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