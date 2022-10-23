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У Кременчуці пролунали вибухи: в області оголошено повітряну тривогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Кременчуці пролунали вибухи: в області оголошено повітряну тривогу
Рашисти атакують Полтавщину
фото ілюстративне

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У місті Кременчук, що на Полтавщині, пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

«Було чутно звук, схожий на вибух! Оголошено повітряну тривогу! Прошу всіх знаходитися в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА!» – написав Малецький.

Відзначимо, що на Полтавщині у цей час оголошено повітряну тривогу. Мапа тривог України станом на 01:07 виглядає так:

У Кременчуці пролунали вибухи: в області оголошено повітряну тривогу фото 1

Як відомо, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

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Теги: росія обстріл Кременчук війна

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