Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в Енергодарі: що саме було знищено (фото, відео)

Володимир Миленко
Сьогодні, 09:48 glavcom.ua
Вибухи в Енергодарі: що саме було знищено (фото, відео)
Наслідки нічного удару по базі рашистів у Енергодарі: знищена техніка окупантів
фото: Telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова

Ніхто із мирних жителів міста-супутника Запорізької АЕС не постраждав

Внаслідок нічного обстрілу бази рашистів у Енергодарі були знищені три одиниці військової техніки. Про це написав у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Техніка перекривала під’їзд до готелю «ВП ЗАЕС», де і дислокуються окупанти. Удари Збройних сил України, а також пожежа, яка зайнялася після обстрілу, ліквідували ворожий транспорт.

Внаслідок удару по базі рашистів у сусідніх будинках були вибиті вікна. Але, зазначив очільник Енергодара, жоден мирний мешканець міста не постраждав.

Також у мережі з’явилося нове відео з місця вибухів, зроблене уночі.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 липня у центрі Енергодара було чутно вибухи. За неофіційною інформацією, була обстріляна сама будівля готелю.

Додамо, що російські окупанти облаштували вогневі позиції та накопали окопів на території Запорізької АЕС.

А Нікополь та Марганець рашисти обстрілюють зі спальних районів захопленого Енергодара.

Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
Теги: війна росія Запорізька область Енергодар вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами в березні
В Енергодарі партизани ліквідовують російських окупантів
20 липня, 07:20
Зафіксовано пряме влучання у будівлю
ЗСУ ударили по приміщенню СБУ в окупованому Енергодарі, яке займали вороги (фото)
12 липня, 10:37
Загарбники нібито знайшли біля зупинки громадського транспорту саморобний вибуховий пристрій
В окупованому Енергодарі рашисти поширюють фейки про «партизанів-терористів»
17 липня, 14:14

Події в Україні

Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном
Збройні сили вивели з ладу залізничний міст під Херсоном
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Зросла кількість жертв обстрілу зупинки у Миколаєві
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Вибухи в окупованому Алчевську: що загорілося (відео)
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
Британська розвідка з’ясувала, яку заміну знайшли окупанти розбитим мостам у Херсоні
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
У Миколаєві на дитячий майданчик прилетіла ракета (фото)
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
88K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
52K
Виробництво Bayraktar для Путіна: Туреччина дала відповідь
27K
Убивство росіянами полонених в Оленівці: піротехніки помітили шокуючі деталі
20K
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
18K
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)

Новини

Тайвань підняв у небо винищувачі
Сьогодні, 15:58
Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Сьогодні, 15:35
Поставки зенітних комплексів Nasams ЗСУ: Пентагон повідомив деталі
Сьогодні, 15:15
МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов»
Сьогодні, 15:02
ЗСУ на півдні знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом
Сьогодні, 14:43
Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України
Сьогодні, 14:29

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту