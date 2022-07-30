Вибухи в Енергодарі: що саме було знищено (фото, відео)

Наслідки нічного удару по базі рашистів у Енергодарі: знищена техніка окупантів

Ніхто із мирних жителів міста-супутника Запорізької АЕС не постраждав

Внаслідок нічного обстрілу бази рашистів у Енергодарі були знищені три одиниці військової техніки. Про це написав у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Техніка перекривала під’їзд до готелю «ВП ЗАЕС», де і дислокуються окупанти. Удари Збройних сил України, а також пожежа, яка зайнялася після обстрілу, ліквідували ворожий транспорт.

Внаслідок удару по базі рашистів у сусідніх будинках були вибиті вікна. Але, зазначив очільник Енергодара, жоден мирний мешканець міста не постраждав.

Також у мережі з’явилося нове відео з місця вибухів, зроблене уночі.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 липня у центрі Енергодара було чутно вибухи. За неофіційною інформацією, була обстріляна сама будівля готелю.

Додамо, що російські окупанти облаштували вогневі позиції та накопали окопів на території Запорізької АЕС.

А Нікополь та Марганець рашисти обстрілюють зі спальних районів захопленого Енергодара.