ЗСУ ударили по приміщенню СБУ в окупованому Енергодарі, яке займали вороги (фото)

Атака здійснена з дронів

Українські захисники атакували будівлю СБУ в окупованому Енергодарі. В приміщення знаходили військові РФ, даних про жертв немає. Про це у Telegram повідомляє «Енергоатом».

«Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці РФ. Зафіксовано пряме влучання у будівлю. Даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки», – йдеться в повідомленні.

Тим часом у Новій Каховці досі детонують ворожі склади боєприпасів (відео).

Нагадаємо, Himars нищить окупантів: росіяни зазнали великих втрат на Донеччині.

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