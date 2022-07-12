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  4. ЗСУ ударили по приміщенню СБУ в окупованому Енергодарі, яке займали вороги (фото)
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    Події в Україні

    ЗСУ ударили по приміщенню СБУ в окупованому Енергодарі, яке займали вороги (фото)

    Зафіксовано пряме влучання у будівлю - ЗСУ ударили по приміщенню СБУ в окупованому Енергодарі, яке займали вороги (фото)

    Зафіксовано пряме влучання у будівлю

    фото з соцмереж

    Атака здійснена з дронів

    Українські захисники атакували будівлю СБУ в окупованому Енергодарі. В приміщення знаходили військові РФ, даних про жертв немає. Про це у Telegram повідомляє «Енергоатом».

    «Сьогодні вночі двічі: приблизно о 00:40 год та у період з 3:40 год до 04:20 год у тимчасово окупованому Енергодарі з дронів атаковане приміщення СБУ, яке зайняли військовослужбовці РФ. Зафіксовано пряме влучання у будівлю. Даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки», – йдеться в повідомленні.

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    Зафіксовано пряме влучання у будівлю. фото з соцмереж
    Зафіксовано пряме влучання у будівлю. фото з соцмереж

    Тим часом у Новій Каховці досі детонують ворожі склади боєприпасів (відео).

    Нагадаємо, Himars нищить окупантів: росіяни зазнали великих втрат на Донеччині.

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    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна військові Енергоатом Україна Telegram окупація #stoprussia
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    ЗСУ ударили по приміщенню СБУ в окупованому Енергодарі, яке займали вороги (фото)