В Енергодарі партизани ліквідовують російських окупантів

До лікарні потрапили дев’ять окупантів, ще кільком росіянам медична допомога вже не знадобилась

В окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, ліквідовано та поранено російських загарбників, адже місто не приймає окупантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загалом в міську лікарню доставлені дев’ять окупантів із пораненнями різного ступеня тяжкості. Один із них у реанімації. Ще кільком росіянам медична допомога вже не знадобилась через передчасну смерть.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у прямому ефірі телемарафону Freedom розповів про протиправні дії рашистів на території Енергодару. Так, на території АЕС окупанти розміщують свою військову техніку, не усвідомлюючи наслідки таких дій.

Як повідомлялося, 18 липня рашисти проникли до радіаційної зони блоку Запорізької АЕС.

Раніше повідомляється, що в Енергодарі на Запоріжжі окупанти продовжують викрадати містян та працівників ЗАЕС, і це набуває катастрофічних масштабів. Місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально.

Також російські загарбники, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються вимкнути охолодження станції, що загрожує ядерній безпеці.

Крім того, російські окупанти, які ще в перші тижні вторгнення захопили найбільшу у Європі атомну електростанцію – Запорізьку в місті Енергодар, за цей час фактично перетворили її на військову базу та активно продовжують посилювати свій гарнізон там.