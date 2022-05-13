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    Події в Україні

    Окупанти на Херсонщині змушують провайдерів під'єднатися до російських мереж

    Вільний доступ до інформації &ndash; одна з головних загроз для росіян на&nbsp;тимчасово окупованих територіях - Окупанти на Херсонщині змушують провайдерів під'єднатися до російських мереж
    Вільний доступ до інформації – одна з головних загроз для росіян на тимчасово окупованих територіях
    фото з відкритих джерел

    Рашисти захопили приміщення одного з місцевих провайдерів на Херсонщині й змушують під'єднатися до мережі в окупованому Криму

    На Херсонщині Росгвардія захопила приміщення провайдера «Статус» і вимкнула обладнання, змушуючи керівництво під'єднатися до мережі в окупованому Криму. Про це повідомило Держспецзв'язку у Telegram.

    У відомстві зауважили, що вільний доступ до інформації – одна з головних загроз для росіян на тимчасово окупованих територіях, адже якщо українці знають правду, ворожа пропаганда не працює. Саме тому окупанти намагаються приєднати інтернет-мережі України до своєї системи, підконтрольної спецслужбам, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії людей в інтернеті. Росіяни шантажують і погрожують розправою українцям, котрі відмовляються співпрацювати з окупантами.

    «Сьогодні зранку терористи з так званої Росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії «Статус» і відключили все комунікаційне обладнання. Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі», – наголосили в Держспецзв'язку.

    У відомстві нагадали, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства. Держспецзв'язку їх фіксує й залучатиме як докази до справ проти окупантів.

    Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що на тимчасово окупованій російськими військами території Херсонської області знову зникає мобільний зв’язок і інтернет.

    Відомо, що окуповану Херсонщину покинув кожен п'ятий мешканець. Росіяни не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали.

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна Херсонщина інтернет Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти на Херсонщині змушують провайдерів під'єднатися до російських мереж