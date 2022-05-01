Британська розвідка пояснила, навіщо Росія окупувала Херсон

Росія шляхом окупації Херсона прагне встановити контроль над безпекою Криму

Росія прагне встановити тривали контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії 1 травня.

Зазначається, що після захоплення Херсона на початку березня Росія прагнула узаконити свій контроль над містом та прилеглими територіями, встановивши проросійську адміністрацію.

Нещодавні заяви цієї адміністрації включають оголошення повернення під український контроль «неможливим» та оголошення про чотиримісячний перехід з української гривні на російський рубль, а відсьогодні у Херсоні використовуватиметься російський рубль.

«Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі. Тривалий контроль над Херсоном та його транспортними шляхами підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід та підвищить безпеку російського контролю над Кримом», – йдеться в британському огляді.

Водночас, за інформацією Генштабу ЗСУ, Росія веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

Нагадаємо, напередодні у Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.

Відомо, що 28 квітня окупанти заявили про введення рублів на Херсонщині. До слова, очільник Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

Також повідомлялося, що на тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.