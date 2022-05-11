Окупаційна влада Херсонщини проситиме Путіна включити регіон до складу РФ

Окупанти на Херсонщині звернуться до російського диктатора, аби влада РФ включила регіон до складу країни

Окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії. Про це заявив заступник голови так званої «військово-цивільної адміністрації» області Кирило Стремоусов, пишуть росЗМІ.

«Референдум у Криму не сприйнятий світовою спільнотою. Тому це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Росії Владіміра Путіна, прохання ввести Херсонську область до складу повноцінного суб'єкта РФ», – заявив російський посіпака.

За словами зрадника, «документи» для «входження до РФ» у тимчасово окупованому регіоні планують підготувати до кінця року. Тоді ж, на його думку, відбудеться «приєднання».

Відомо, що Херсонську область частково окуповано російськими військами. Окупаційна влада спочатку планувала провести «референдум» про створення так званої Херсонської народної республіки, але ідея провалилася.

Нагадаємо, що в окупованому Херсоні почали відбирати квартири. У житло, яке залишили городяни, виїхавши на підконтрольну Україні територію, окупаційна влада вирішила заселяти своїх «переселенців».

Відомо, що окуповану Херсонщину покинув кожен п'ятий мешканець. Росіяни не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали.

Із минулого тижня російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною. Концентрацію військових зафіксовано біля села Філатівка.