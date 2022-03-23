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    Події в Україні

    Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)

    На Театральній площі, демонтували зірку співачки - Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)

    На Театральній площі, демонтували зірку співачки

    фото: Чернівецька міська рада/Facebook

    У Чернівцях вже немає іменних зірок Лорак та Герелло

    Виконавчий комітет Чернівецької міської ради ухвалив рішення вилучити іменні зірки Ані Лорак та Василя Герелло з Алеї зірок.

    Досі іменні зірки цих виконавців, які не виступають проти війни в Україні, були на Театральній площі у Чернівцях, повідомляє 24 канал.

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    Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)
    Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)
    Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)
    Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)
    Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)
    Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)
    фото: Чернівецька міська рада/Facebook

    Оперний співак Василь Герелло 18 березня виступив у Москві на концерті з нагоди восьмої річниці «возз'єднання Криму з Росією». Таким чином, він публічно підтримав країну-терористку, яка вбиває мирне населення України та бомбардує наші міста. Зауважимо, артист родом із села Васловівці у Чернівецькій області.

    Співачка Ані Лорак продовжила гастролювати та розвивати кар'єру в Росії навіть після початку війни на Донбасі у 2014 році. Коли Росія увірвалася на територію України з повномасштабною війною, виконавиця не закликала військових та Путіна зупинитися.

    Також у Чернівцях із Алеї слави, що на Театральній площі, демонтували зірку оперного співака, буковинця Василя Герелло.

    Нагадаємо, після вторгнення окупантів на територію України, російські артисти категорично засудили дії свого президента Володимира Путіна.

    Теги: росія окупанти війна Україна Чернівці артист співачка населення окупація #stoprussia
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    Від Ані Лорак у Чернівцях залишилася лише діра (фото)