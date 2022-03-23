УЄФА хоче розірвати контракт на показ матчів європейських збірних у Росії

Збірної з футболу країни-агресорки тепер все одно нема з ким грати

Союз європейських футбольних асоціацій має намір розірвати контракт з загальноросійським федеральним спортивним телеканалом «Матч ТВ» на показ матчів національних збірних, які відновлять виступи 24 березня, – повідомляє Sport.ua.

У четвер європейські команди зіграють перші зустрічі плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022, i УЄФА вивчає можливість заборони показу цих матчів у Росії. При цьому сама збірна Росії, яка мала грати з Польщею, отримала бан ФІФА через вторгнення в Україну, тому офіційні матчі їй зараз не світять.

Нагадаємо, що спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив Росії у вимозі перенести матч плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 проти Польщі на іншу дату. Матч мав відбутися 24 березня, але тепер остаточно зрозуміло, що поляки автоматично вийдуть у фінал відбору.

Міжнародна федерація футболу виділила $1 млн на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російської агресії проти України. Першу партію гуманітарного вантажу, яка складається з медикаментів та аптечок першої допомоги, вже доставлено до України. А раніше благодійний фонд УЄФА виділив 1 млн євро в якості допомоги українським дітям.