Російські артисти звернулись до Путіна: Ні війні!

Шоумен Максим Галкін повідомив, що він перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України

Після вторгнення окупантів на територію України, російські артисти категорично засудили дії свого президента Володимира Путіна. Російський актор Максим Віторган і колишній чоловік Ксенії Собчак опублікував Чорний квадрат в соцмережі Instagram і підписав коротко: «ганьба».

Шоумен Максим Галкін повідомив, що він перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. «З ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!», – написав Глакін.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valery Meladze (@meladzevalerian)

Співак Валерій Меладзе також не залишився осторонь і записав емоційне відео. На ньому він закликав розв'язувати питання методом мирних переговорів. «Сьогодні відбулося те, що не повинно було відбутися ніколи. Історія колись розсудить….я благаю вас припинити військові дії і сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти домовлятися. Для цього нам дано мову. Людина не повинні гинути, це потрібно зупинити», – звернувся Меладзе у відео зверненні до окупаційної влади.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах. Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.