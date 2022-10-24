Відбирають житло українців: оприлюднено фейки рашистів на окупованих територіях

Росіяни продовжують поширювати фейки на тимчасово окупованих територіях

Центр протидії дезінформації зібрав список дезінформацій та маніпуляцій, які поширюють росіяни на тимчасово окупованих територіях. Про це ЦПД інформує у соціальних мережах.

Запорізька область:

Окупанти на ТОТ проводять так звану інвентаризацію житлового фонду. Таким чином, загарбники шукають і відчужують житло українців, які виїхали з-під окупації.

Херсонська область:

У Херсоні росіяни змушують населення будувати фортифікаційні споруди. До робіт залучають нібито порушників комендантського часу.

Завербовані в’язні РФ, після отримання зброї, тікають та шукають можливості повернутися до Росії. Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з ДРГ насправді шукають дезертирів.

Донецька область:

Використовуючи введення так званого воєнного стану, колаборанти тепер «законно» відбирають автівки маріупольців для нібито «військових цілей»

Луганська область:

Окупанти заявляють жителям ТОТ, що нововведень не буде, «окрім контролю за телефонними переговорами, повідомленнями в інтернеті, перевірок поштових відправлень чи заборони страйків».

Британська розвідка раніше повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Також раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

Додамо, що ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.