Деокупація Херсонщини: скільки ЗСУ вже звільнили населених пунктів

В області триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок

Збройні сили України деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Херсонщина – деокуповано 88 населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, у них проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення. «Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок», – додав Тимошенко.

За повідомленням Геншабу, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2 тис. російських мобілізованих.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.