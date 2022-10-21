Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Деокупація Херсонщини: скільки ЗСУ вже звільнили населених пунктів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Херсонщини: скільки ЗСУ вже звільнили населених пунктів
Мешканцям деокупованих територій надається необхідна гуманітарна допомога
фото з відкритих джерел

В області триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок

Збройні сили України деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Херсонщина – деокуповано 88 населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, у них проживає 11 827 цивільних мешканців. Їм надається необхідна гуманітарна допомога. Також відбувається відновлення систем життєзабезпечення. «Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок», – додав Тимошенко.

За повідомленням Геншабу, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2 тис. російських мобілізованих

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: Херсонщина населення ворог деокупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстановка в зоні відповідальності наших військ залишається напруженою та динамічною
Херсонщина: українські військові відбили напад ворожої ДРГ
17 вересня, 18:06
Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової «Закарпатської» бригади звільнили селище Червоне
Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото)
12 жовтня, 15:38
Окупанти бояться ЗСУ
Херсонщина: наляканий окупант скаржиться, що українці були за 150 метрів від них (аудіо)
15 жовтня, 18:31

Події в Україні

В Україні лунають сирени: над Білоруссю піднялися винищувачі 
В Україні лунають сирени: над Білоруссю піднялися винищувачі 
Голова Черкаської ОВА повідомив про високу ймовірність ворожих ударів із повітря
Голова Черкаської ОВА повідомив про високу ймовірність ворожих ударів із повітря
ДБР повідомило підозру в держзраді десятьом експоліцейським Харківщини (фото)
ДБР повідомило підозру в держзраді десятьом експоліцейським Харківщини (фото)
Деокупація Херсонщини: скільки ЗСУ вже звільнили населених пунктів
Деокупація Херсонщини: скільки ЗСУ вже звільнили населених пунктів
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Росія може мобілізувати співробітників ЗАЕС – «Енергоатом»
Росія може мобілізувати співробітників ЗАЕС – «Енергоатом»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
39K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
38K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
32K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
30K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
18K
Путін приїхав на полігон і гатив із гвинтівки (відео) 

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту