Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області
фото ілюстративне

Рішення утримувати Бахмут – стратегічне, а не політичне

Україна надсилає підкріплення до Бахмута – там складна ситуація. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Маляр наголосила, що окупанти сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю захопити Донецьку область.

Проте, за словами посадовиці, рішення утримувати місто – стратегічне, а не політичне.

«Рішення приймають військові, які не керуються політичними мотивами», – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що «вагнерівці» намагаються прорвати оборону ЗСУ у Бахмуті. Незважаючи на колосальні втрати ворога, окупанти й надалі кидають у наступ дедалі більше штурмових загонів.

Нагадаємо, наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях – окупанти намагаються оточити Бахмут: до міста прибув генерал Сирський.

Військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута.

До слова, триває 370-та російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.

Читайте також: У Бахмуті український воїн влучив у російський танк із гранатомета (відео)
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відпрацювали по позиції ворога зі стрілецької зброї та гранатометів
У Бахмуті український воїн влучив у російський танк із гранатомета (відео)
27 лютого, 10:49
Українські військові захищають Бахмут
Вагнерівці намагаються прорвати оборону: Сирський про ситуацію довкола Бахмута
Вчора, 10:35
Бої за Бахмут: захисник записав відео з епіцентру війни
Бої за Бахмут: захисник записав відео з епіцентру війни
Вчора, 12:53

Події в Україні

Збиті ворожі БПЛА: повідомлення з регіонів
Збиті ворожі БПЛА: повідомлення з регіонів
Вибухи біля ЗАЕС: у МАГАТЕ «стурбовані»
Вибухи біля ЗАЕС: у МАГАТЕ «стурбовані»
Загроза атаки «Шахідами» – повідомляють телеграм-канали (оновлено)
Загроза атаки «Шахідами» – повідомляють телеграм-канали (оновлено)
Ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області
Ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
Переполох у повітряному просторі РФ та загострення ситуації в Придністров'ї. Головне за день
Міноборони назвало ключові цілі нинішніх інформаційних операцій Росії
Міноборони назвало ключові цілі нинішніх інформаційних операцій Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
57K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
9678
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
9609
Секс-скандал із російським генералом: у мережу потрапило інтимне листування (фото)
7326
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)
6708
Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю

Новини

Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту