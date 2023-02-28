Ситуація у Бахмуті загострилася. Окупанти зосереджують зусилля на захопленні всієї області

Рішення утримувати Бахмут – стратегічне, а не політичне

Україна надсилає підкріплення до Бахмута – там складна ситуація. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Маляр наголосила, що окупанти сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю захопити Донецьку область.

Проте, за словами посадовиці, рішення утримувати місто – стратегічне, а не політичне.

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«Рішення приймають військові, які не керуються політичними мотивами», – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що «вагнерівці» намагаються прорвати оборону ЗСУ у Бахмуті. Незважаючи на колосальні втрати ворога, окупанти й надалі кидають у наступ дедалі більше штурмових загонів.

Нагадаємо, наразі жорстокі бої ідуть навколо самого міста та на його околицях – окупанти намагаються оточити Бахмут: до міста прибув генерал Сирський.

Військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута.

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До слова, триває 370-та російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує основні зусилля зосереджувати на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.