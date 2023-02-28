Бої за Бахмут: захисник записав відео з епіцентру війни

Окупанти намагаються оточити місто

На Бахмутському напрямку тривають найзапекліші бої. Російські війська продовжують тиск на українських захисників. Боєць 93 ОМБр «Холодний Яр» Сухопутні війська ЗСУ записав коротке звернення з міста-фортеці Бахмут.

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«28 лютого, місто Бахмут, місто горить, ворог давить. Все буде Україна!» – сказав він.

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Українські захисники продовжують оборону міста.

Раніше у Бахмуті український воїн показав, як влучив у російський танк із гранатомета.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.