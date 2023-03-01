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Ракетний обстріл Авдіївки, п’ять загиблих на Херсонщині: ситуація в регіонах 1 березня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний обстріл Авдіївки, п’ять загиблих на Херсонщині: ситуація в регіонах 1 березня
НА Дніпропетровщині побиті півдесятка будинків та господарських споруд
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Протягом дня росіяни здійснили обстріли сім територіальних Сумщини

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина

Вночі на території області працювало ППО, відомо про збиття кількох ворожих БпЛА. Інформація про наслідки атаки росіян уточнюється.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, Корюківський та Новгород-Сіверський райони, із мінометів та артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли сім територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Краснопільської, Есманської, Великописарівської. Було зафіксовано 106 прильотів.

Вдень по с. Олександрівка Великописарівської громади з ворожого БПЛА на приватний житловий будинок було скинуто два вибухові снаряди типу ВОГ. Будинок пошкоджено.

Внаслідок обстрілу ймовірно з міномету по с. Старікове Шалигинської громади вчора було пошкоджено три житлові будинки, один — зруйновано. По інших громадах — без наслідків.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Гуляйпільське, Шевченко, Мала Токмачка, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Червоне, Малинівка, Степногірськ, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків (квартир) та об’єктів в результаті обстрілів. Інші наслідки встановлюються.

Дніпропетровщина

Вночі російські терористи били по району Нікопольщини вісім разів. З важкої артилерії обстріляли Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. У самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне та три  промисловi підприємства,  дорожнє полотно, лiнiї електропередач. У Мирівській громаді – руйнування агрофірми та магазину. Побиті пів десятка будинків та господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін.

На решті територій працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак. Без жертв. Наслідки обстрілу ще з’ясовуються. Вчора надвечір агресор також спрямував важку артилерію в бік Нікополя. Загиблих та поранених немає.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв м.Чугуїв. Пошкоджений 5-поверховий багатоквартирний будинок, горить квартира на другому поверсі. На місці працюють рятувальники. Попередньо, без постраждалих.

На Слобожанському напрямку за добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Мороховець, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Анискине.

На Куп’янському напрямку противник бив з артилерії по  населених пунктах Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка і Табаївка.

Вчора вдень ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Пошкоджень зазнала будівля ясла-садка та 2 житлові будинки, також постраждала будівля 44-ї пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС. У Міському парку культури та відпочинку Куп'янська від осколкового поранення в живіт загинув 63-річний чоловік.

Внаслідок вчорашнього обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкодження зазнав багатоквартирний житловий будинок.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках в останній день зими противник вів наступальні дії в районах Макіївки, Невського, Червонопопівки, Шипилівки та Білогорівки, проте успіху не мав.

Росіянами також здійснені артилерійські обстріли Невського, Червонопопівки, Діброви та Білогорівки.

Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Зранку – авіаракетний  обстріл центру Авдіївки, масований артобстріл старої частини. Інформація, щодо пошкоджень руйнувань та поранених встановлюється. Минулої доби не припинялись обстріли по всій лінії фронту – Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Лиман.

Активізація ворога в районі Очеретинської громади: протягом доби обстріли з важкої артилерії та РСЗВ, три ракетні авіаудари по населеним пунктам Тоненьке й Ласточкіне (внаслідок чого в селі Ласточкіне загинуло 2 людей, зруйновано та пошкоджено щонайменьше 15 будинків, в селі Тоненьке зруйновано будівлю територіального центру та житловий будинок).

Вночі – обстріли позицій по лінії бойових дій, артобстріл смт.Очеретине, ракетний обстріл села Орлівка. Пошкоджено три будинки. Постраждалих серед цивільних немає.

Впродовж доби – обстріли с.Дубово-Василівка та Оріхово-Василівка, Васюківка, Федорівка, Роздолівка Соледарської громади. звязок відсутній, інформація про постраждалих уточнюється.

Авдіївська ВА: напередодні ввечері – артобстріл промислової частини міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Вночі фіксувалися лише поодинокі прильоти по місту. По лінії оборони навколо Авдіївки обстріли тривали майже всю ніч. Штурмові дії противника на напрямках Красногорівки, Веселого, Кам'янки, Водяного, Первомайського та Невельського. На Донеччині: троє загиблих, четверо поранених за добу.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади та узбережжю Куцурубської громади. Наслідки уточнюються.

Херсонщина

Від артилерійського вогню російських окупаційних військ страждають населені пункти області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Вдень російська армія била із артилерії по домівкам мирних мешканців Херсона.

На вулиці Привокзальній від уламків ворожих снарядів смертельне поранення дістав 71-річний містянин. На вулиці Марії Фортус тяжко поранено 72-річного перехожого. Лікарі борються за його життя.

Жінку, котра мешкала на вулиці Купецькій, рятувальникам довелося визволяти з-під руїн власного будинку. Медики роблять усе можливе, аби врятувати її.

Також загинув 45-річний чоловік з селища Комишани. Травми були численними і тяжкими: постраждалий помер у приймальному відділенні лікарні. Ще одну людину поранили у Білозерці, двох – у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка. Загалом через російську агресію 5 людей загинули, 7 – отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади 58-річний місцевий житель натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги. Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині лікарі борються за його життя.

У селі Благодатне Білозерської громади 49-річний чоловік вдома вирішив розібрати невідомий вибуховий пристрій. Він здетонував, від отриманих поранень чоловік загинув у кареті швидкої.

Ввечері у Херсоні російська артилерія пошкодила електролінії, через що було знеструмлено низку підстанцій. Без світла залишилася частина міста.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

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