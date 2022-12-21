Відкликаний з Берліна посол Мельник подякував Зеленському за делікатність

«Все під час мого відкликання з Берліна робилось так, аби я міг зберегти обличчя»

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що його жорсткий стиль дипломатії міг викликати невдоволення, проте він не пов’язує з цим свою відставку, адже вона була запланована заздалегідь. Про це дипломат розповів у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

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«Щодо причин моєї відставки, то мій від’їзд з Берліна у цьому році був запланований. Тож не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті. Звісно, я не виключаю, що у столиці могла назбиратися критична маса незадоволення, але все робилось так, аби я міг зберегти обличчя. Це теж було для мене вкрай важливо. І за цю делікатність я дуже вдячний президенту і його чудовій команді в Офісі», – зазначив дипломат.

Мельник також сказав, що у Берліні постійно скаржилися на нього у Київ через різкість висловлювань, проте карт-бланш на нестандартний дипломатичний стиль дав особисто Президент Володимир Зеленський.

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«Буквально з перших днів моєї праці німці нон-стоп скаржилися на мене в Київ. Тобто різкість у моїх висловлюваннях була практично весь час, всі ці роки праці у Берліні. Я з перших днів ходив по лезу ножа, по дуже тонкому льоду, але згодом, ще на відносно ранньому етапі, мені таки вдалося добитися у Києві певної свободи дій, до мого жорсткого стилю дипломатії стали ставитися спокійніше. «Давай їх довбай там, все правильно робиш». І з новим президентом Володимиром Зеленським на початку каденції теж бувало по-різному, поки не з’явилася довіра до мене і моїх нестандартних методів. Гадаю, саме наш глава держави був тією людиною, яка зрештою дала мені цей карт-бланш діяти рішуче без реверансів, тому що він відчував», – сказав дипломат.

На переконання Мельника саме такий стиль дипломатичної роботи був необхідний, аде у Берліні йому «з нуля доводилося вигризати німецьку зброю».

Нагадаємо, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник призначений заступником міністра закордонних справ.