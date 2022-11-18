Експосол у Німеччині Мельник отримав нову носаду

Андрій Мельник вже був заступником голови МЗС з березня 2014-го по січень 2015 року

Мельник, якого звільнили з посади посла в Німеччині у липні, став заступником міністра закордонних справ

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник призначений заступником міністра закордонних справ. Про це «Главкому» повідомив в ексклюзивному інтерв'ю сам дипломат. Інформацію згодом також підтвердив представник уряду Кабміну Тарас Мельничук. За попередньою інформацією, у новому статусі Мельник очолить латиноамериканський напрямок роботи МЗС. Офіційно нового заступника мають представити після найближчого засідання уряду у середу. Зараз дипломат перебуває у тривалій відпустці після прибуття з Берліна.

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Андрій Мельник вже був заступником голови МЗС з березня 2014-го по січень 2015 року. У грудні 2014 року він став послом України в Німеччині і залишив цю посаду в 2022 році.

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

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Згодом стало відомо, що Німеччина погодила кандидатуру 46-річного Олексія Макеєва на посаду нового посла України в ФРН. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр уже дав свою згоду на призначення Макеєва.

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

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Український посол також різко прокоментував заяву «німецьких інтелектуалів», які закликали канцлера Олафа Шольца перестати надавати військову допомогу Україні й схилити таким чином Київ до переговорів з Москвою. Мельник назвав цих людей «групою псевдоінтелектуальних невдах» і запропонував їм «піти до біса».

Крім того, сьогодні Кабмін звільнив Василя Володіна з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій. Ці обов’язки тимчасово поклали на Анатолія Касіяника.