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Експосол у Німеччині Мельник отримав нову носаду

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Експосол у Німеччині Мельник отримав нову носаду
Андрій Мельник вже був заступником голови МЗС з березня 2014-го по січень 2015 року 
фото з відкритих джерел

Мельник, якого звільнили з посади посла в Німеччині у липні, став заступником міністра закордонних справ 

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник призначений заступником міністра закордонних справ. Про це «Главкому» повідомив в ексклюзивному інтерв'ю сам дипломат. Інформацію згодом також підтвердив представник уряду Кабміну Тарас Мельничук. За попередньою інформацією, у новому статусі Мельник очолить латиноамериканський напрямок роботи МЗС. Офіційно нового заступника мають представити після найближчого засідання уряду у середу. Зараз дипломат перебуває у тривалій відпустці після прибуття з Берліна. 

Андрій Мельник вже був заступником голови МЗС з березня 2014-го по січень 2015 року. У грудні 2014 року він став послом України в Німеччині і залишив цю посаду в 2022 році. 

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Згодом стало відомо, що Німеччина погодила кандидатуру 46-річного Олексія Макеєва на посаду нового посла України в ФРН. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр уже дав свою згоду на призначення Макеєва.  

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

Український посол також різко прокоментував заяву «німецьких інтелектуалів», які закликали канцлера Олафа Шольца перестати надавати військову допомогу Україні й схилити таким чином Київ до переговорів з Москвою. Мельник назвав цих людей «групою псевдоінтелектуальних невдах» і запропонував їм «піти до біса».

Крім того, сьогодні Кабмін звільнив Василя Володіна з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій. Ці обов’язки тимчасово поклали на Анатолія Касіяника. 

Теги: Кабмін посол президент Андрій Мельник

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