Відновлення «Мрії»: стали відомі деталі відбудови легендарного літака

Концерн проводить переговори з міжнародними партнерами, щоб залучити кошти та відомі світові компанії для відновлення літака

Знищений окупантами унікальний український транспортний літак «Мрія» невдовзі буде відновлено, фахівці ДП «Антонов» вже розпочали роботу над його реконструкцією. Про це повідомив генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, точні терміни проведення робіт і конкретний бюджет для створення нової української «Мрії» будуть представлені одразу після отримання підсумкових висновків від фахівців.

Гусєв зазначив, що концерн проводить переговори з міжнародними партнерами, щоб залучити кошти та відомі світові компанії для відновлення транспортного літака. Його планують облаштувати більш сучасним технологічним обладнанням та електронікою. Фахівці держпідприємства зберегли конструкторську та науково-технічну документацію і вважають, що кілька вцілілих двигунів та хвостову частину можна буде використати при створенні нового літака.

«Ми ведемо переговори про створення великої аерокосмічної коаліції та побудови нового унікального транспортного літака. Перш за все, потрібні кошти для наповнення міжнародного фонду нової української «Мрії». Заплановано передбачити різні формати збору коштів, щоб кожен бажаючий в Україні і за кордоном мав змогу зробити свій внесок до фонду», – сказав він.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».