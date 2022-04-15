Як завод «Антонов» буде відбудовувати «Мрію»

Відновити «Мрію» допомагатимуть провідні компанії світової авіаіндустрії

До держпідприємства «Антонов» надходять численні запити щодо розвитку програми відновлення Ан-225 «Мрія», яку знищили російські окупаційні війська на аеродромі Гостомеля. Це легендарний та унікальний літак, який був найбільшим у світі. Його знищення стало ударом не лише для підприємства «Антонов», а й для мирних громадян України й всієї світової спільноти. Тож у підприємстві сказали, що відновлення «Мрії» для них – «надважливе завдання».

У ДП «Антонов» пояснили, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності. Проте нова «Мрія» має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності й бути обладнана відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати.

«Це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт, обрання та закупівлі відповідних комплектуючих, проведення програми випробувань та інше. Безумовно, цей проєкт буде здійснюватися в широкій міжнародній кооперації, за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії», – сказали у пресслужбі.

Обсяг фінансування та можливість використовувати компоненти Ан-225,який зруйнували росіяни, визначатиме спеціальна комісія, яку наразі створюють під егідою ДК «Укроборонпром».

Джерела фінансування визначатиме держава. Небайдужі люди вже надіслали кошти до фонду на відновлення «Мрії». В «Антонов» пообіцяли, що їх використають винятково для реалізації проєкту з відбудови літака. І «з прозорим звітуванням за кожну витрачену гривню чи долар».

«Щодо термінів, наразі говорити про них передчасно, адже програма має бути ретельно опрацьована. Також ще раз просимо вас найближчим часом утриматися від відвідання аеродрому «Київ-Антонов-2», на території якого проводяться роботи з розмінування та знешкодження інших наслідків перебування окупантів», – зазначили у ДП «Антонов».

У кінці лютого окупанти знищили найбільший в світі літак «Мрія».

19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що Ан-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість.

Згодом було пораховано, скільки буде коштувати нова «Мрія»