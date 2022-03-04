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    У мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія»

    У мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія»
    фото: Telegram/Останній Блокпост

    Літак атакували 24 лютого - у перший день російського військового вторгнення в Україну

    У мережі з'явилися фото розбитого окупантами найбільшого літака у світі АН-225 «Мрія». Фото публікує Telegram-канал «Останній Блокпост».

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    У мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія»
    У мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія»
    фото: Telegram/Останній Блокпост

    Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

    «Після 5-го авіанальоту розбомбили «Мрію» повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів».

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    Теги: Росія війна Мрія літак аеропорт бомбардування Україна
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    У мережі з'явилися фото розбитого окупантами літака «Мрія»