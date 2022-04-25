ЗСУ знешкодили російський винищувач: яскраве відео

Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника

У мережі з’явилося відео, як палає російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який збили українські захисники на Харківщині.

«Ще відео, як у районі Балаклії, падав літак свинособак. У пілотів, на жаль, парашути спрацювали і вони катапультувалися», – повідомляє «Типова Балаклія».

Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисяч км/год на висоті до 14,6 км. Орієнтовна вартість літака – 36 млн доларів.

Як раніше повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України знищили над Харківською областю двомісний російський бомбардувальник.

Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня Росія вже втратила в Україні 181 літак. Таким чином, тепер ця кількість зросла до 182.