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    Події в Україні

    ЗСУ знешкодили російський винищувач: яскраве відео

    Пілоти збитого літака катапультувалися&nbsp; - ЗСУ знешкодили російський винищувач: яскраве відео
    Пілоти збитого літака катапультувалися 
    фото скріншот відео

    Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника

    У мережі з’явилося відео, як палає російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який збили українські захисники на Харківщині.

    «Ще відео, як у районі Балаклії, падав літак свинособак. У пілотів, на жаль, парашути спрацювали і вони катапультувалися», – повідомляє «Типова Балаклія».

    Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисяч км/год на висоті до 14,6 км. Орієнтовна вартість літака – 36 млн доларів.

    Як раніше повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України знищили над Харківською областю двомісний російський бомбардувальник.

    Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня Росія вже втратила в Україні 181 літак. Таким чином, тепер ця кількість зросла до 182.

    Теги: росія окупанти війна літак Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знешкодили російський винищувач: яскраве відео