Відомий політик і академік долучиться до реформування Збройних сил

Командування Збройних сил України працює над майбутнім української армії

Валерій Залужний провів важливу зустріч щодо майбутніх перспектив Збройних сил України. Про це головнокомандувач ЗСУ написав на своїй Facebook-сторінці.

«Уже сьогодні, попри всю складність поточної ситуації, ми працюємо над перспективною моделлю Збройних сил», – заявив Залужний.

Ця в основі цієї моделі, за словами головнокомандувача Збройних сил, будуть сучасні підходи до управління, а також високотехнологічні види озброєння і техніки.

Валерій Залужний у рамках роботи над перспективною моделлю ЗСУ зустрівся і обговорив важливі питання із академіком НАН України Володимиром Горбуліним. «Кожна зустріч з ним додає впевненості в успіху нашої держави, адже ми спираємося на досвід і знання Великих Українців, захищаємо своє і посилюємо світову архітектуру безпеки», – відзначив Залужний.

Українські користувачі Facebook також високо оцінили рішення задіяти першого в історії України секретаря РНБО для реформування вітчизняних Збройних сил. «Круто, що ви його слухаєте і переймаєте мудрість», «Дуже приємна новина. Горбулін - світило, його досвід та знання слід використовувати по максимуму», «Володимир Павлович Горбулін, будучи секретарем РНБО України, зробив багато потрібного та корисного для України. Думаю, це правильне рішення обговорювати такі серйозні питання із цією людиною», «Пан Горбулін це велика мудрість, розум і досвід! А тому його поради безцінні!», – так прокоментували українці залучення Володимира Горбуліна до розвитку Збройних сил нашої країни.

У коментарях дописувачі нагадали, що Горбулін ще 2009 року пророкував російсько-українську війну, пояснюючи, що причиною війни є не дії України, а внутрішні російські проблеми.

Нагадаємо, на початку травня Валерій Залужний анонсував плани відмовитися від радянської зброї та перейти на натівські зразки.

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