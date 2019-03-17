Горбулін пояснив, чому не буде світової війни: «Путін дуже любить життя»



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«Я уважно вивчав все те, що Путін говорив в минулорічному зверненні до Федерального зібрання», - заявив Горбулін

«Ця путінська Росія ще й приречена на протистояння з Заходом, і вона це протистояння обов’язково програє», - зауважив Горбулін

Український політик, віце-президент Національної академії наук України, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін вважає, що вірогідність повномасштабного нападу РФ на Україну на сьогодні є нульовою.

Про це Горбулін сказав на презентації своєї нової книги «Мій шлях у задзеркаллі».

«Сьогодні для Росії це неможливо. Якщо буде жорстка позиція США, то ніколи Росія собі не дозволить почати вторгнення в Україну. Я в це не вірю», - підкреслив Горбулін.

Він зауважив, що сьогодні «Росія приречена на Путіна».

«Ця путінська Росія ще й приречена на протистояння з Заходом, і вона це протистояння обов’язково програє. Технологічний розрив велетенський. Я уважно вивчав все те, що Путін говорив в минулорічному зверненні до Федерального зібрання. Було озвучено шість проектів, деякі з моєї точки зору, фантастичні. Найголовніше, що мене хвилювало - ракета (РС-28) «Сармат», яка приходить на зміну SS-18 («Сатана»). Вони повинні були стати на озброєння в наступному році, але вони навіть до кінця не провели кидкові випробування. Все інше, як, наприклад, ядерний реактор на крилатій ракеті – це безумство (мова іде про «Буревісник» - перспективну російську міжконтинентальну ракету необмеженої дальності з ядерною енергетичною установкою). Це смерті під час пуску, польоту і десь ще. Тільки людоїд може таке вигадати», - зазначив політик.

«Тому я не уявляю світової війни. Її не буде за однією простою причиною – Путін дуже любить життя», - підкреслив Горбулін.