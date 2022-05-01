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    Події в Україні

    Залужний анонсував відмову української армії від радянської зброї

    Відмовитися від радянської зброї слід якомога швидше, вважає Залужний&nbsp; - Залужний анонсував відмову української армії від радянської зброї
    Відмовитися від радянської зброї слід якомога швидше, вважає Залужний 
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили планують перейти на натівські зразки

    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оголосив плани відмовитися від радянської зброї та перейти на натівські зразки. Про це він заявив за підсумками телефонної розмови із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, повідомляє Генштаб ЗСУ.

    За словами Залужного, ця розмова дала можливість у черговий раз звірити годинники щодо постачання озброєння, боєприпасів та техніки до України.

    Він зазначив, що формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї перебувають під постійним суворим контролем, а також подякував партнерам України за допомогу.

    «Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо», – підкреслив Залужний.

    Головнокомандувач ЗСУ також поінформував Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання.

    «Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції», – резюмував Залужний.

    Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, де вирішив подякувати всім країнам-партнерам, що надають допомогу Україні в цей тяжкий для нас час.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна Генштаб Україна модель озброєння окупація час #stoprussia
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    Залужний анонсував відмову української армії від радянської зброї