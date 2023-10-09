Війська РФ посилюють мінування в окупованій частині Запорізької області – ISW

Війська РФ розпочали повторне мінування раніше розмінованих територій на лінії Роботине-Вербове

Російська армія посилює мінування поблизу Роботиного і Вербового та намагається закріпити ЗСУ на ділянках фронту, віддалених від західної частини Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські війська розпочали повторне мінування раніше розмінованих територій на лінії Роботине-Вербове (від 10 до 18 км на південний схід від Оріхова) для досягнення тактичної раптовості.

Крім того, росіяни посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області. ЦЕ зроблено з метою розтягнути оборону української армії та відвернути сили від південного напрямку.

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За словами речника Таврійського угруповання військ України полковника Олександра Штупуна, російські війська намагаються зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, щоб не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок.

Також повідомлялося, що ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута та просунулися в західній частині Запорізької області. На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої.