Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війська РФ посилюють мінування в окупованій частині Запорізької області – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Війська РФ посилюють мінування в окупованій частині Запорізької області – ISW
Росіяни повторно мінуванують раніше розміновані території для досягнення тактичної несподіванки
фото з відкритих джерел

Війська РФ розпочали повторне мінування раніше розмінованих територій на лінії Роботине-Вербове

Російська армія посилює мінування поблизу Роботиного і Вербового та намагається закріпити ЗСУ на ділянках фронту, віддалених від західної частини Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська розпочали повторне мінування раніше розмінованих територій на лінії Роботине-Вербове (від 10 до 18 км на південний схід від Оріхова) для досягнення тактичної раптовості.

Крім того, росіяни посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області. ЦЕ зроблено з метою розтягнути оборону української армії та відвернути сили від південного напрямку.

За словами речника Таврійського угруповання військ України полковника Олександра Штупуна, російські війська намагаються зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, щоб не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок.

Також повідомлялося, що ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута та просунулися в західній частині Запорізької області. На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої. 

Читайте також: Розмінування. Заступник міністра розповів про бюрократичну проблему, яка заважає саперам
Теги: міни ЗСУ війна Запорізька область росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW
На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW
Узимку ППО зосередиться на захисті об'єктів енергетики – Ігнат
Узимку ППО зосередиться на захисті об'єктів енергетики – Ігнат
За радянськими методичками: росіяни тероризують людей на захоплених територіях
За радянськими методичками: росіяни тероризують людей на захоплених територіях
Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський
Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський
Цвинтар у Грозі, де загинули 52 людей: з’явилися моторошні фото
Цвинтар у Грозі, де загинули 52 людей: з’явилися моторошні фото
На Говерлі загинув турист
На Говерлі загинув турист

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
36K
В Україні випав перший сніг
27K
КДБ стежило за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
9592
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
9370
Померла Ніна Матвієнко
8345
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри

Новини

Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Вчора, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту