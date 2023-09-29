Розмінування. Заступник міністра розповів про бюрократичну проблему, яка заважає саперам

Заходи з розмінування територій ускладнюють окупанти, які обстрілюють територію

Україна на сьогодні – найбільш замінована країна у світі, й термін розмінування, попри численні обговорення та аналітику, лишається невідомим. Як зауважують експерти The Washington Post, для повного розмінування може знадобитися 750 років. Проте на сьогодні таких масштабів Україна не захоплює – і сподівається хоча б на якісне розмінування гуманітарних об’єктів.

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Як повідомив під час пресбрифінгу в «Укрінформі» заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, заходи з розмінування територій навіть на сьогодні ускладнюють окупанти, які обстрілюють територію, коли помічають на ній будь-який рух – зокрема, й саперів. І станом на сьогодні в Україні 174 квадратних кілометрів потенційно забрудненої території. Проте для розмінування доступні лише близько 40 тис. – це деокупована територія або та, яка віддалена від лінії фронту або кордону з Росією щонайменше на 20 кілометрів. Водночас за оцінками GLOBSEC, один сапер може очистити від 15 до 25 квадратних метрів на день – площа залежить від рельєфу місцевості та концентрації вибухових предметів.

«Потенційно забруднена мінами територія не означає, що забруднена вся, це не мінне поле. Але це означає, що на кожному квадратному кілометрі з цих 174 можуть бути міни. І ми беремо з досвіду інших країн ту практику, що насамперед має бути розмінована критична інфраструктура: дороги, електроенергія, газо- й водогони, каналізаційні станції тощо. Друге на черзі – безпека громадян: домогосподарства, місця скупчення людей для отримання соціальних чи медичних послуг, вже останнім йдуть економічно активні території. Зокрема, агроземлі, території виробництв тощо. Ми використовуємо у розмінуванні всі фундаментальні речі, написані кров’ю.

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Зараз ми намагаємось повернути у більш технологічний бік – і перед початком розмінування скануємо територію на предмет розміщення на ній вибухонебезпечних предметів. Мова про сканери, які переважно кріпляться на дрони, і вони сканують поверхню землі й під нею, й ідентифікують вибухонебезпечні предмети. Після цього ми отримуємо величезну кількість інформації, яку ще потрібно пропускати через потужне програмне забезпечення, щоб зрозуміти, чим знайдений предмет відрізняється від інших тощо. Це те, що у світі ніколи не застосовувалось – Україна в цьому перша. І зараз вся увага світового товариства прикута до пошуку цих технологій на теренах України, бо наразі нам можуть запропонувати лише щуп, саперну лопатку й багато кваліфікованого персоналу», – пояснює Ігор Безкаравайний.

Наскільки технологізація може пришвидшити процес розмінування України – невідомо, оскільки досі не існує розвиненої технології. Зараз вона лише на етапі розробки. За задумом, ця технологія, крім швидкості, прибирає ще й людський фактор – а, отже, фактор помилки.

На сьогодні українських операторів протимінної діяльності, які безпосередньо працюють «у полях», 17. Це сертифіковані компанії, які мають дозвіл на роботу та розмінування. Ще 29 компаній у процесі сертифікації й найближчі місяці зможуть працювати «у полях». І близько 40 компаній готуються до процесу сертифікації, збирають необхідні документи. Саме цей етап викликає найбільше непорозуміння на етапі підготовки до роботи.

«На весну, на наступний сезон, ми очікуємо суттєве поповнення серед операторів протимінної діяльності, які не будуть урядовими структурами, а будуть приватними чи міжнародними організаціями, які розміновуватимуть територію України», – пояснює заступник міністра економіки України.

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За словами Безкаравайного, зараз Міністерство економіки відпрацьовує стандартизацію підходу до сертифікації, щоб процес був уніфікований і все центри користувалися одним і тим самим підходом.

«Якщо казати про оновлення стандартів і роботу з нормативними документами, які координують роботу операторів протимінної діяльності, то зараз ведеться робота з тим, щоб зробити їх простішими. Не легшими, але простішими. Мова про те, що більшість операторів протимінної діяльності, які проходять процес сертифікації, скаржаться на незарегульованість процесу. Але найбільше питань виникає саме до мови цих документів і незрозумілість дій, які треба виконати, щоб отримати сертифікацію. Зокрема, неоднозначні трактування в актах. Тому зараз ми намагаємось переписати цю процедуру «людською мовою», – пояснює Ігор Безкаравайний.

За оцінками Світового банку, розмінування України коштує від $2 до $8 за квадратний метр. Тож протягом наступних 10 років на це знадобиться близько 40$ млрд.

Нагадаємо, як розповідав Зеленський в України є лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування.

Зазначимо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

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До слова, армія Сполученого Королівства активізувала навчання українських інженерів на військовій базі в Польщі, допомагаючи їм розчищати великі території від російських мін.