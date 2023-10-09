На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW

ЗСУ продовжують наступальні операції на кількох напрямках

ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута та просунулися в західній частині Запорізької області. На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

ЗСУ продовжили наступальні операції під Бахмутом 8 жовтня і просунулися вперед. Генштаб та інші українські військові джерела повідомили, що українські сили досягли часткового успіху поблизу Андріївки.

Український генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки в районі Андріївки та Кліщіївки та в районі Богданівки.

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Російська влада заявила, що війська відбили українські атаки в районі Андріївки. Вони стверджують, що ЗСУ намагаються обійти Курдюмівку з північного сходу і для цього атакують у напрямку Зеленопілля.

Російські війська провели обмежені наземні атаки, щоб повернути втрачені позиції поблизу Бахмута, і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів.

Російські війська продовжили наземні атаки на лінії Донецьк-Авдіївка та, за повідомленнями, просунулися вперед. Український Генеральний штаб та представник Української Таврійської групи військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили відбили 20 російських атак у районі Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки та Красногорівки.

Штупун зазначив, що російські атаки у напрямках Авдіївки та Мар'їнки призначені для відволікання українських, щоб не допустити перекидання українських резервів на запорізький напрямок.

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ЗСУ провели невдалі наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Російська сторона заявила, що їхні війська відбили українські атаки поблизу Орлянського в Харківській області, Новоселівського, Макіївки та Діброви в Луганській області, Торського у Донецькій області.

ЗСУ продовжили наступальні дії в західній частині Донецької області та в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів.

Міністерство оборони Великобританії підрахувало, що в районі Великої Новосілки на лінії фронту було відносно спокійно протягом останніх чотирьох тижнів, і що ЗСУ звільнили щонайменше 125 км на цій лінії фронту. ISW зазначає, що українські сили звільнили майже 215 квадратних кілометрів у районі кордону Донецької та Запорізької областей із початку контрнаступу у червні 2023 року.

Російські війська здійснили контратаку в західній частині Донецької області та в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли будь-яких підтверджених територіальних завоювань.

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ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області та досягли обмежених територіальних успіхів на північ від Новопрокопівки.

Російські джерела заявили, що українські сили продовжують наступ у напрямку Копані й досягли деяких успіхів. Російським силам не вдалося відрізати фланги українських сил, що наступають у напрямку Новопрокопівки та Вербового, але й українські сили не досягли значних успіхів.

На лінії Роботине – Вербове продовжуються інтенсивні бої. Вогнем російської артилерії було відбито дві українські диверсійно-розвідувальні групи на північний захід від Вербового.

Представник Українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжують зміцнювати свою оборону навколо Токмака. Місто перетворилося на фортецю, оточену круговими оборонними лініями.

Російські джерела продовжували обговорювати українські операції за річкою Дніпро та біля Антонівського мосту на Херсонщині. ЗСУ продовжують зміцнювати позиції на островах у дельті річки Дніпро на східному (лівому) березі річки та досягають часткового успіху.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські сили безуспішно намагалися завдати удару по залізничній станції Джанкой модифікованою ракетою С-200 увечері 7 жовтня.