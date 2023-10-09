Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW
фото з відкритих джерел

ЗСУ продовжують наступальні операції на кількох напрямках

ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута та просунулися в західній частині Запорізької області. На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

ЗСУ продовжили наступальні операції під Бахмутом 8 жовтня і просунулися вперед. Генштаб та інші українські військові джерела повідомили, що українські сили досягли часткового успіху поблизу Андріївки.

Український генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки в районі Андріївки та Кліщіївки та в районі Богданівки.

Російська влада заявила, що війська відбили українські атаки в районі Андріївки. Вони стверджують, що ЗСУ намагаються обійти Курдюмівку з північного сходу і для цього атакують у напрямку Зеленопілля.

Російські війська провели обмежені наземні атаки, щоб повернути втрачені позиції поблизу Бахмута, і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів.

Російські війська продовжили наземні атаки на лінії Донецьк-Авдіївка та, за повідомленнями, просунулися вперед. Український Генеральний штаб та представник Української Таврійської групи військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили відбили 20 російських атак у районі Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки та Красногорівки.

Штупун зазначив, що російські атаки у напрямках Авдіївки та Мар'їнки призначені для відволікання українських, щоб не допустити перекидання українських резервів на запорізький напрямок.

ЗСУ провели невдалі наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Російська сторона заявила, що їхні війська відбили українські атаки поблизу Орлянського в Харківській області, Новоселівського, Макіївки та Діброви в Луганській області, Торського у Донецькій області.

ЗСУ продовжили наступальні дії в західній частині Донецької області та в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів.

Міністерство оборони Великобританії підрахувало, що в районі Великої Новосілки на лінії фронту було відносно спокійно протягом останніх чотирьох тижнів, і що ЗСУ звільнили щонайменше 125 км на цій лінії фронту. ISW зазначає, що українські сили звільнили майже 215 квадратних кілометрів у районі кордону Донецької та Запорізької областей із початку контрнаступу у червні 2023 року.

Російські війська здійснили контратаку в західній частині Донецької області та в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли будь-яких підтверджених територіальних завоювань.

ЗСУ продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області та досягли обмежених територіальних успіхів на північ від Новопрокопівки.

Російські джерела заявили, що українські сили продовжують наступ у напрямку Копані й досягли деяких успіхів. Російським силам не вдалося відрізати фланги українських сил, що наступають у напрямку Новопрокопівки та Вербового, але й українські сили не досягли значних успіхів.

На лінії Роботине – Вербове продовжуються інтенсивні бої. Вогнем російської артилерії було відбито дві українські диверсійно-розвідувальні групи на північний захід від Вербового.

Представник Українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжують зміцнювати свою оборону навколо Токмака. Місто перетворилося на фортецю, оточену круговими оборонними лініями.

Російські джерела продовжували обговорювати українські операції за річкою Дніпро та біля Антонівського мосту на Херсонщині. ЗСУ продовжують зміцнювати позиції на островах у дельті річки Дніпро на східному (лівому) березі річки та досягають часткового успіху.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські сили безуспішно намагалися завдати удару по залізничній станції Джанкой модифікованою ракетою С-200 увечері 7 жовтня.

Теги: наступ Генштаб війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти постійно атакують Україну ракетами та безпілотниками
Кремль, намагаючись убити українців, вбиває росіян
18 вересня, 12:29
Майже вісім років (2006-2014) поспіль представники Моспатріархату стояли з блок-постом «русскава міра» під Катерининським собором у Чернігові
Московські попи у Чернігові теж плачуть
6 жовтня, 07:43
Орбан анонсував відмову Угорщини від палива з РФ
Орбан анонсував відмову Угорщини від російського палива
11 вересня, 00:56
На момент удару човен знаходився у сухому доку Севастопольського морського заводу
У мережі з’явились фото підбитого підводного човна РФ «Ростов-на-Дону»
18 вересня, 14:31
Уночі українські системи ППО збили понад 20 ворожих безпілотників у небі столиці
Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч
10 вересня, 07:00
Під час акції відбулось відкриття фотовиставки The War Is Not Over Yet
У Києві відбулась акція пам’яті Гонгадзе і всіх убитих українських журналістів
16 вересня, 13:02
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
26 вересня, 14:55
Росія формує 12 штурмових рот, щоб прорвати оборону ЗСУ
Росія формує 12 штурмових рот, щоб прорвати оборону ЗСУ
27 вересня, 17:10
Силами ППО на півдні було знищено 30 ударних дронів
Сили оборони півдня похвалилися результатами нічної роботи ППО
30 вересня, 09:06

Події в Україні

На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW
На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW
Узимку ППО зосередиться на захисті об'єктів енергетики – Ігнат
Узимку ППО зосередиться на захисті об'єктів енергетики – Ігнат
За радянськими методичками: росіяни тероризують людей на захоплених територіях
За радянськими методичками: росіяни тероризують людей на захоплених територіях
Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський
Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський
Цвинтар у Грозі, де загинули 52 людей: з’явилися моторошні фото
Цвинтар у Грозі, де загинули 52 людей: з’явилися моторошні фото
На Говерлі загинув турист
На Говерлі загинув турист

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
36K
В Україні випав перший сніг
27K
КДБ стежило за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
9592
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
9370
Померла Ніна Матвієнко
8345
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри

Новини

Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Вчора, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту