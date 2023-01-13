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Військкомат у 16. Юрист пояснив, що буде тим, хто проігнорує це нове правило

Юрій Лящук
glavcom.ua
Військкомат у 16. Юрист пояснив, що буде тим, хто проігнорує це нове правило
На військовому обліку чоловіки перебуватимуть до досягнення 27-річного віку
фото з відкритих джерел

Стати на облік треба у рік, коли має виповнитися 17 років

Українським юнакам необхідно стати на військовий облік у рік, коли має виповнитись 17 років. Юрист Андрій Новак в інтерв'ю «Главкому» пояснив, що буде тим, хто проігнорує це нове правило.

Юрист запевняє, що юнаки не зможуть змінити прописку чи вступити до вишу.

«Якщо юнаку у 2023 році виповнилося 16, то стати на облік він має упродовж 2024-го, тобто у рік, коли йому виповниться 17 років. Якщо він не стане на облік, силою його ніхто не тягнутиме, але передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. До того ж без приписного (документ, який видають юнаку, коли він стає на військовий облік – «Главком»), юнак не зможе змінити прописку чи вступити до вишу. Тож отримати приписне, скоріш за все, доведеться», – пояснює юрист Андрій Новак.

На військовому обліку чоловіки перебуватимуть до досягнення 27-річного віку. Юнаки, яким 16 років виповнилося за кордоном, мають стати на консульський облік.

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. У наказі зазначалось, що представниці цих сфер упродовж 2022 року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

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Теги: війна військомат Україна

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