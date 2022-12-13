Хапають і тягнуть у військкомат: у РФ відновилися облави на чоловіків

У Росії різко активізували полювання на призовників

Незважаючи на заяви російської влади про начебто закінчення мобілізації в країні-терористці, внаслідок якої вмирати відправили щонайменше 300 тис. осіб, у великих містах РФ відновилися облави на потенційне гарматне м'ясо. Про це повідомив голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

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Правозахисник розповів, що найбільше повідомлень про затримання потенційних призовників надходить із Москви, також активно облави влаштовують на молодих людей у Волгограді, Владивостоці та інших містах. Чоловіків затримують на вулицях, доставляють до військкомату та мобілізують – усе за один день.

Свої дії силовики пояснюють тим, що затримані призовники нібито проігнорували повістку, відправлену раніше. Але навіть якщо деяким чоловікам справді відправляли повістки військкомати в рамках мобілізації, проблемою стає ще й неналежне сповіщення: листи росіянам просто надсилають, а не особисто вручають.

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Нагадаємо, на Луганщині окупанти посилили мобілізацію: загрібають усіх підряд.

Також російські загарбники вже взялися мобілізувати жінок на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, російські загарбники на тлі втрат у війні з Україною готують нові, потужніші хвилі, форми та методи мобілізації.