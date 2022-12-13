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Хапають і тягнуть у військкомат: у РФ відновилися облави на чоловіків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Хапають і тягнуть у військкомат: у РФ відновилися облави на чоловіків
Поліція хапає чоловіків на вулицях
фото з відкритих джерел

У Росії різко активізували полювання на призовників

Незважаючи на заяви російської влади про начебто закінчення мобілізації в країні-терористці, внаслідок якої вмирати відправили щонайменше 300 тис. осіб, у великих містах РФ відновилися облави на потенційне гарматне м'ясо. Про це повідомив голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков.

Правозахисник розповів, що найбільше повідомлень про затримання потенційних призовників надходить із Москви, також активно облави влаштовують на молодих людей у Волгограді, Владивостоці та інших містах. Чоловіків затримують на вулицях, доставляють до військкомату та мобілізують – усе за один день.  

Свої дії силовики пояснюють тим, що затримані призовники нібито проігнорували повістку, відправлену раніше. Але навіть якщо деяким чоловікам справді відправляли повістки військкомати в рамках мобілізації, проблемою стає ще й неналежне сповіщення: листи росіянам просто надсилають, а не особисто вручають.  

Нагадаємо, на Луганщині окупанти посилили мобілізацію: загрібають усіх підряд.

Також російські загарбники вже взялися мобілізувати жінок на тимчасово окупованих територіях. 

Як повідомлялося, російські загарбники на тлі втрат у війні з Україною готують нові, потужніші хвилі, форми та методи мобілізації. 

Теги: росія мобілізація

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