У Росії знову горів військкомат

З початком вторгнення в Україну у різних містах Росії почастішали атаки на будівлі військкоматів

Невідомі кинули у вікно пляшку із запальною сумішшю

У селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що близько 5:00 невідомі підпалили віконний блок у будівлі військкомату. Ймовірно, використали для цього пляшку із запальною сумішшю. Вогонь швидко загасили. Працівники та майно нібито не постраждали.

Зазначимо, що з початком вторгнення в Україну та пов'язаною з цим мобілізацією у різних містах Росії почастішали атаки на будівлі військкоматів та адміністрацій. Відомо як мінімум про 40 таких випадків.

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Нагадаємо, 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.

До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.