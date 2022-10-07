Військовий облік для жінок. Парламент ухвалив закон

Військовий облік для жінок-медиків залишився обов'язковим

Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних. «За» проголосували 297 парламентарів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням», – йдеться в повідомленні.

Проте залишилась норма щодо медичних працівників: «жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язани».

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. У наказі зазначалось, що представниці цих сфер упродовж 2022 року повинні стати на облік військовозобов'язаних.