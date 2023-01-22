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Військові надіслали вітання з Днем Соборності з українського Бахмута

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військові надіслали вітання з Днем Соборності з українського Бахмута
Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила хахищають Бахмут
фото: скріншот із відео

Над містом замайорів синьо-жовтий стяг

Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила привітали українців із Днем Соборності з Бахмута.

Воїни також підняли над містом прапор України та своєї бригади. Стяги повісили на телевишці.

«Бахмут – це українське місто, ми його захищаємо і будемо захищати до кінця», – зауважили військові. 

Раніше Інститут вивчення війни пояснив, чому для України важливо утримувати Бахмут

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті.

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

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Теги: Соледар прапор військові місто відео британська розвідка Бахмут прапор України росіяни розвідка

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