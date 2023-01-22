Військові надіслали вітання з Днем Соборності з українського Бахмута

Над містом замайорів синьо-жовтий стяг

Воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила привітали українців із Днем Соборності з Бахмута.

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Воїни також підняли над містом прапор України та своєї бригади. Стяги повісили на телевишці.

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«Бахмут – це українське місто, ми його захищаємо і будемо захищати до кінця», – зауважили військові.

Раніше Інститут вивчення війни пояснив, чому для України важливо утримувати Бахмут.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті.

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.