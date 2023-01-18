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Британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті

Олександра Садова
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті
фото: Генштаб

Українські війська, ймовірно, встановили нові оборонні лінії на заході

Українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар та продовжують оборонятися від російських сил на околицях Бахмута. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідувальному огляді міноборони Британії йдеться, що до кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над ним російським військовим і силам групи «Вагнера». Українські війська, ймовірно, встановили нові оборонні лінії на заході.

Як свідчать дані розвідки, наступ Росії на Соледар в основному здійснювався з сил «Вагнера» і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут. 

Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Зазначається, що українські сили продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста.

Британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті фото 1

Нагадаємо, триває 329-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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Теги: війна ЗСУ Донеччина Соледар Бахмут британська розвідка наступ ворог рашисти

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