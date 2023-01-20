Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото)

Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою

Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

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«Наші бійці ліквідували двох розвідників, ще трьох поранили. Але вночі противник не полишив свого наміру та з кількох напрямків залучив піхоту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати.

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Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті.

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.