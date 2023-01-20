Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото)
Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати
ДПСУ

Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою

Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Наші бійці ліквідували двох розвідників, ще трьох поранили. Але вночі противник не полишив свого наміру та з кількох напрямків залучив піхоту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати.

Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото) фото 1
Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото) фото 2

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті.

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

Теги: Бахмут Україна війна окупанти росія прикордонники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначенці СБУ «демобілізували» групу окупантів під Бахмутом (відео)
Спецпризначенці СБУ «демобілізували» групу окупантів під Бахмутом (відео)
17 сiчня, 19:18
Британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті
Британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті
18 сiчня, 09:45
Росіяни з величезними втратами просуваються на фронті
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
Вчора, 00:42

Події в Україні

Україна нарощує мобільні вогневі групи ППО на північних напрямках
Україна нарощує мобільні вогневі групи ППО на північних напрямках
Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото)
Битва за Бахмут: прикордонники знищили розвідгрупу та відбили штурм ворога (фото)
Стало відомо, коли Німеччина перекине системи Patriot до Польщі
Стало відомо, коли Німеччина перекине системи Patriot до Польщі
Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
Противник обстріляв із артилерії Херсонщину: є постраждалі
Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні
Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні
Українські сапери закінчили навчання в одній із найбільш замінованих країн світу
Українські сапери закінчили навчання в одній із найбільш замінованих країн світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
19K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
17K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
16K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
16K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
12K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту