Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)

Станом на 14:26 українські воїни продовжують мужньо тримати оборону міста

Зараз в Соледарі точаться важкі бої, українські воїни тримають оборону. А заяви міноборони РФ про нібито «захоплення» Соледара Донецької області – це брехня та психологічна операція. Про це заявив командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. «Птахи Мадяра» з позивним «Мадяр».

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Як зазначив військовий, станом на 14:26 українські воїни продовжують мужньо тримати оборону міста. Водночас Росія намагається деморалізувати суспільство та військо, заявляючи про захоплення Соледара.

«Перестаньте підтримувати цей ср*ч та російську пропаганду стосовно відкинення військ ЗСУ від Соледара на невизначену дистанцію. Йдуть запеклі бої, прямо зараз... Ми над центром Соледара. Ми бачимо всі пересування під*р'я. Є гарні новини з населених пунктів, з котрих вони пробували обходити Соледар, у частині яких зараз відбуваються інтенсивні стрілкові бої, відбуваються артбатли. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога, він змушений був відступити достатньо великими силами штурмовиків. Ми це все фільмуємо, супроводжуємо і наносимо відповідні ураження по ворогу», – заявив "Мадяр».

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За його словами, хвиля деморалізації, спровокована брехнею РФ про захоплення Соледара, не допоможе ні воїнам, ні українцям щось прояснити щодо ситуації на фронті. Воїн закликав вірити тільки офіційним українським джерелам інформації.

«ЗСУ стоїть в ешелованій щільній стінці захисту достатніми силами. Так, штурмують постійно штурмові загони «Вагнера». Мабуть, це для них вирішальна ситуація, коли вони мають щось своїм роботодавцям доказати. Але нам на їхні плани наср*ти. Ми робимо свою роботу, і робимо її якісно. І будемо робити її до кінця – до останнього воїна, котрий стоятиме хоча б на одному номері будівлі, зареєстрованої у місті Соледар. Майте терпіння, а ми маємо честь робити свою роботу. Все буде Україна», – зазначив воїн.

Згодом воїн показав, як українські «пташки» відстежують маневри російських окупантів. «Під*ри ходять, багато під*рів. Зараз отримають п*зди туди, де вони ходять», – зазначив він.

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Нагадаємо, Держдеп вже роз’яснив, як вплине захоплення Соледара на перебіг війни.

До цього, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що під час боїв під Бахмутом та Соледаром російські війська втрачають десятки тисяч солдатів, на цьому напрямку вони втрати не рахують.

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