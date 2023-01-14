Російський експерт назвав безглуздим взяття Соледара без Бахмута

Російський військовий експерт заявив, що слідом за Соледаром має бути взятий Бахмут, бо це єдиний вузол оборони

Після Соледара російським Збройним силам необхідно взяти Бахмут, інакше вся операція буде провальною та безглуздою. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Шуригін, якого цитують російські ЗМІ.

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«Безумовно, слідом за Соледаром має бути взятий Бахмут, бо це єдиний вузол оборони. І взяття одного без іншого багато в чому втрачає сенс», – розповів він.

Шуригін вважає, що падіння Соледарсько-Бахмутовського оборонного вузла нібито дозволить зламати дугу оборони української армії, яка створювалася десять місяців. Таким чином цієї лінії оборони в самому центрі є може стати «серйозною поразкою для Києва, і українські військові намагатимуться цього не допустити» виловлюється Шуригін. Він також закликав не поспішати, а «дуже жорстко оборонятися, і економити сили наступаючи відразу у кількох напрямках.

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Нагадаємо, міноборони РФ вчергове заявило, що російські загарбники повністю взяли під контроль Соледар і виставило нове фейкове відео. Офіційний представник міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков заявив у відео про нібито захоплення міста. За його словами, підрозділи ВДВ окупантів «здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків».

Втім, достеменно відомо, що станом на 13 січня українські воїни продовжують мужньо тримати оборону міста. Зараз в Соледарі продовжують точитися важкі бої, українські воїни тримають оборону. А заяви міноборони РФ про нібито «захоплення» Соледара Донецької області – це брехня та психологічна операція.