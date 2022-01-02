Віктор Ющенко змінив імідж: у мережі показали фото третього президента

67-річний Ющенко вирішив поекспериментувати із зовнішністю

Віктор Ющенко змінив імідж. Третій президент України запустив бороду. Світлину із політиком на своїй сторінці у Facebook опублікувала директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко.

На фото вона та 67-річний Ющенко біля прикрашеної новорічної ялинки.

Катерина Ющенко також опублікувала знімки і відео зі святкування.

«З Новим роком, Пане-господарю!», – підписала вона пост.

Раніше третій президент України Віктор Ющенко звернувся до грузинської нації з приводу затримання у Грузії колишнього голови держави Михайла Саакашвілі.

До слова, Ющенко назвав українців «квазінацією».

Також Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум.

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