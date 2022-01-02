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    Віктор Ющенко змінив імідж: у мережі показали фото третього президента

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    Ющенко наважився на зміни - Віктор Ющенко змінив імідж: у мережі показали фото третього президента
    Ющенко наважився на зміни
    фото: Катерина Ющенко/Facebook

    67-річний Ющенко вирішив поекспериментувати із зовнішністю

    Віктор Ющенко змінив імідж. Третій президент України запустив бороду. Світлину із політиком на своїй сторінці у Facebook опублікувала директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко.

    На фото вона та 67-річний Ющенко біля прикрашеної новорічної ялинки.

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    Віктор Ющенко змінив імідж: у мережі показали фото третього президента
    Віктор Ющенко змінив імідж: у мережі показали фото третього президента
    фото: Катерина Ющенко/Facebook

    Катерина Ющенко також опублікувала знімки і відео зі святкування.

    «З Новим роком, Пане-господарю!», – підписала вона пост.

    Раніше третій президент України Віктор Ющенко звернувся до грузинської нації з приводу затримання у Грузії колишнього голови держави Михайла Саакашвілі.

    До слова, Ющенко назвав українців «квазінацією».

    Також Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум.

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    Теги: Віктор Ющенко Меморандум Facebook президент
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    Віктор Ющенко змінив імідж: у мережі показали фото третього президента