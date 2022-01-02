Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами

В Інтернеті Путіна зобразили у вигляді мутанта

Користувачі соцмереж з іронією відреагували на новорічне звернення президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна до свого народу – у мережі почали з'являтися яскраві фотожаби та меми, повідомляє «Апостроф».

В Інтернеті Путіна зобразили у вигляді мутанта, а також у вигляді «братка з 90-х», у шоломі на тлі мішків із піском.

Крім того, президента РФ показали у кімнаті з його ж портретом на стіні перед телевізором, де можна побачити його зображення.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін здивував своїм зовнішнім виглядом під час новорічного вітання. Пальто глави країни-агресора сильно надимається на животі. Виглядає, ніби у Путіна з’явилося досить солідне черевце.

Також президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден у ході телефонної розмови погодили послідовність переговорів щодо безпеки в Європі.

Сторони визнали, що будуть як області, де можна досягти значного прогресу, так і напрямки, за якими згоду може бути неможливим.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

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