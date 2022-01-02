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    Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами

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    Путін надихнув користувачів мережі на творчість - Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами
    Путін надихнув користувачів мережі на творчість
    фото: apostrophe.ua

    В Інтернеті Путіна зобразили у вигляді мутанта

    Користувачі соцмереж з іронією відреагували на новорічне звернення президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна до свого народу – у мережі почали з'являтися яскраві фотожаби та меми, повідомляє «Апостроф».

    В Інтернеті Путіна зобразили у вигляді мутанта, а також у вигляді «братка з 90-х», у шоломі на тлі мішків із піском.

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    Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами
    Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами
    Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами
    Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами
    фото: apostrophe.ua

    Крім того, президента РФ показали у кімнаті з його ж портретом на стіні перед телевізором, де можна побачити його зображення.

    Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін здивував своїм зовнішнім виглядом під час новорічного вітання. Пальто глави країни-агресора сильно надимається на животі. Виглядає, ніби у Путіна з’явилося досить солідне черевце.

    Також президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден у ході телефонної розмови погодили послідовність переговорів щодо безпеки в Європі.

    Сторони визнали, що будуть як області, де можна досягти значного прогресу, так і напрямки, за якими згоду може бути неможливим.

    Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

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    Теги: США Путін президент час
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    Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами