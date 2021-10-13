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    Віктор Ющенко звернувся до грузинського народу та згадав Саакашвілі (відео)

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    Третій президент України записав розлоге звернення до народу Грузії - Віктор Ющенко звернувся до грузинського народу та згадав Саакашвілі (відео)
    Третій президент України записав розлоге звернення до народу Грузії
    фото: скріншот з відео

    Український політик нагадав грузинам про звершення, пов’язані з заарештованим нині експрезидентом Грузії

    Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до грузинської нації з приводу нещодавнього затримання у Грузії колишнього голови держави Михайла Саакашвілі. Відеозапис звернення українського політичного діяча з’явився на Facebook-сторінці Михайла Саакашвілі.

    Український політик нагадав грузинам, яким важким та тернистим був їхній шлях до демократичних перетворень та розбудови сучасної держави, а також закликав не допустити занепаду демократії в Грузії та ізоляції у питанні розгляду справи Саакашвілі.

    Також експрезидент України пригадав події грузинської «Революції троянд», коли нація обрала новий політичний курс, відкрилася для світу та стала на шлях реформ. Він нагадав і про військову агресію РФ проти Грузії у 2008 році, коли російська армія зупинилася буквально у кількох десятках кілометрів від Тбілісі.

    «Вільна, незалежна, демократична і головне успішна Грузія – Росії не потрібна. Як тоді, так і зараз. Коли окупантові залишалося чи то 20, чи то 30 км до вашої столиці, міста Тбілісі, я разом із президентом Качинським, президентом Адамкусом, президентом Естонії, прем’єром Латвії, тоді стояли на площі Тбілісі перед Майданом парламенту та скандували один лозунг:

    «Ми сьогодні всі грузини, ми сьогодні всі в Тбілісі, ми не дозволимо окупації Грузії. Ми будемо стояти на захисті вашої столиці». Ворог не прийшов. Я переконаний, що Грузія отримала велику перемогу, яка окрилила мільйони грузинів і не тільки вдома, але й по всьому світу, і не тільки грузинів», – підкреслив Віктор Ющенко.

    Наостанок політик нагадав, що під час тих подій, надзвичайно важких для всього грузинського народу, його очолював саме президент Саакашвілі.

    Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

    Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

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    Теги: Росія Михайло Саакашвілі Віктор Ющенко політика Грузія президент
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    Віктор Ющенко звернувся до грузинського народу та згадав Саакашвілі (відео)