Вінниця відмовилася від головної ялинки через Covid-19

Святкування ялинки перенесуть в онлайн

Міська влада Вінниці через зростання кількості хворих на коронавірус вирішила не встановлювати головну міську ялинку, а всі святкування перенести в онлайн. Про це повідомив мер Сергій Моргунов у Facebook.

«Ситуація із захворюваністю досить тривожна: чи не щодня в Україні з’являються нові рекорди. Щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус. Тому в цьому році головної вінницької ялинки не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат», – написав Моргунов.

За його словами, питання про доцільність встановлення ялинки викликало дискусії серед містян, навіть було зареєстровано кілька петицій.

«Одні мешканці громади вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з Covid-19. Інші навпаки за збереження цієї традиції, щоб у цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій», – додав мер.

Нагадаємо, що міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів.

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.