«Зустріти новий рік у зумі». Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

На думку Олександра Ткаченка, краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність

Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів. Про це міністр написав у Telegram.

«За озвученим наразі планом Міністерства охорони здоров'я, на нас чекає поки що останній карантин вихідного дня. Цього чекають усі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень. Йдеться і про креативні індустрії, і про туризм, і про малий та середній бізнес тощо», – написав міністр.

Ткаченко зазначив, що останніми днями добова кількість інфікованих коронавірусом знизилася, але подальша ситуація має бути прогнозованою.



«Моя особиста думка - краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад у зумі. Принаймні буде що згадати», – додав Ткаченко.

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.