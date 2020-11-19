Зеленський схвалив штрафи за перебування в громадських місцях без маски
В Україні за неносіння масок відтепер штрафуватимуть без суду
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень)», – говориться у повідомленні.
Верховна Рада підтримала відповідний законопроект ще 6 листопада.
За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це новий антирекорд. У Києві за добу на коронавірус захворіло 1348 людей.
В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.
Зокрема, заборонено працювати:
- кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;
- торговим розважальним центрам;
- закладам культури;
- спортзалам, фітнес-центрам.
Дозволяється робота:
- громадського транспорту;
- супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;
- аптек, ветеринарних аптек;
- автозаправок, але без зон харчування;
- заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.