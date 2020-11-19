Зеленський схвалив штрафи за перебування в громадських місцях без маски

В Україні за неносіння масок відтепер штрафуватимуть без суду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень)», – говориться у повідомленні.

Верховна Рада підтримала відповідний законопроект ще 6 листопада.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив загальний карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.