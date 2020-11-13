Кабмін проти мерів: Які міста України відмовились від карантину вихідного дня

З 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада

11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів будуть введені нові обмеження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи – це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.

Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних – з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Тоді заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

Низка міст вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-політичної ситуації.

Станом на зараз відмовились посилювати карантин: Львів, Черкаси, Тернопіль, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь, Луцьк, Миколаїв та Одеса.

Львів

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня, рішення про який сьогодні прийняв ряд. Садовий вважає це рішення «дурним».

Він підкреслив, що локдаун вихідного дня призведе до суттєвих збитків для закладів. Садовий впевнений, що для введення таких обмежень потрібно спочатку побудувати систему компенсацій підприємцям і бізнесменам.

Черкаси

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не бачить потреби вводити такий карантин. Також директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковський вважає такий карантин неефективним.

Таким чином, у Черкасах у суботу та неділю буде дозволена робота барів, ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів.

Тернопіль

Після того, як Тернопіль ігнорував обмеження «червоної» карантинної зони, тепер він не дотримуватиметься і так званого карантину вихідного дня.

Мер міста Сергій Надал назвав причину: в місті досі діє рішення сесії міської ради та комісії з надзвичайних ситуацій, яким чітко передбачені обмеження, які діють в Тернополі.

Краматорськ

Міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації Краматорська відмовилася запроваджувати у місті карантин вихідного дня.

«На нашу думку, обмеження, що вводяться постановою Кабінету міністрів №1100 від 11 листопада по всій Україні, не враховують істотних відмінностей між містами і повинні бути переглянуті. Такі рішення повинні прийматися виключно на місцях», – заявив мер Краматорська Андрій Панков.

Слов'янськ

Міський голова Слов'янська Вадим Лях заявив, що влада міста не запроваджуватиме карантин вихідного дня 14 і 15 листопада. Він посилається на те, що Кабмін не бере до уваги реалії невеликих населених пунктів.

Мукачево

Мукачівський міський голова Андрій Балога виступив проти карантину вихідного дня і закликав представників малого та середнього бізнесу робити все, щоб вижити, але дотримуватись усіх необхідних умов роботи.

Рівне

У Рівному рішення про посилення обмежувальних заходів прийматимуть лише 16 листопада.

Міський голова Володимир Хомко зазначив, що у найближчу суботу-неділю – 14-15 листопада, «карантин вихідного дня» у Рівному не запроваджуватимуть. Адже міська комісія з питань ТЕБ і НС, яка вносить зміни у режим карантину для Рівного, засідатиме з цього приводу лише 16 листопада.

Житомир

Міський голова Сергій Сухомлин вважає, що запровадження карантину вихідного дня не знизить темпів розповсюдження коронавірусу.

«Я кажу про своє особисте відношення, яке вчора було в заяві Асоціації міст України. Ми щодня спілкуємося з мерами інших міст і нам не зовсім зрозуміло, на чому ґрунтується рішення Кабінету міністрів», – зазначив Сухомлин.

Маріуполь

«Ми підтримуємо уряд в частині заборони на роботу нічних розважальних закладів, кафе і ресторанів після 23:00, але повністю відправляти в локдаун на суботу та неділю всі міські підприємства немає сенсу», – зазначив заступник міського голови Аркадій Мєшков.

Луцьк

Секретар Луцької міськради, в. о міського голови Григорій Пустовіт звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом скасувати карантин вихідного дня.

Миколаїв

Хворий на коронавірус мер Миколаєва Олександр Сєнкевич виступив проти карантину вихідного дня, який запровадив Кабмін.

«Я проти карантину вихідного дня. Коронавірус розповсюджується незалежно від часу і місця. А такі жорсткі заходи безпеки значно «вдарять» по наступному бюджету нашого міста», – заявив Сєнкевич.

Одеса

Одеська місцева влада поки не буде вводити карантин вихідного дня в місті.

«Станом на сьогоднішній день на території Одеси зберігається «помаранчевий» рівень епідеміологічної небезпеки. На даний момент обласна і міська комісії ТЕБ та НС не приймали ніяких додаткових рішень», – заявив секретар оперативного штабу міськради з питань ліквідації надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський.

Однак, обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала рішення про введення карантину вихідного дня в Одеській області з 00:00 14 листопада.

В.о. голови Одеської ОДА В'ячеслав Овечкін підкреслив, що виконання постанови Кабміну є обов'язковим і не може ігноруватися. Що ж стосується висловлювань деяких чиновників, то він назвав їх політичними.

На такі дії міських голів відразу пішла реакція від уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду. Він заявив, що карантин вихідного дня мають ввести на всій території України.

«Рішення Уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних», – заявив він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.